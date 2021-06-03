الاحتلال يحتجز طفل اثناء عودته من مدرسته في الخليل

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الخميس، طفلًا من مدينة الخليل المحتلة أثناء عودته من المدرسة، وأجرت تحقيقًا مع الطفل.

وأفاد شهود عيان ان قوات الاحتلال احتجزت الطفل مالك هشام اسعيفان (11عاما) أثناء عودته من المدرسة إلى منزله في واد الحصين القريب من مستوطنة "كريات اربع".

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال حققت مع الطفل لمدة 4 ساعات، ومنعت والديه والمواطنين من الوصول إليه.

ويتعرض سكان واد الحصين لمضايقات المستوطنين وجيش الاحتلال باستمرار، والتنكيل بأطفالهم اثناء ذهاب الطلبة وعودتهم من المدرسة.