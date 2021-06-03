مصرف لبنان يُعلق السماح للمودعين بسحب الدولار على سعر 3900

أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان له، اليوم الخميس 3/6/2021، عن تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار الأمريكي على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأشار البيان الذي وجهه المصرف المركزي إلى المصارف أنه "بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 213/2020-2021 قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى".

وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر "قرارا قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته، وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية".

بالمقابل سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعا، اليوم الأربعاء، تراوح بين الـ13000 والـ 13100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.