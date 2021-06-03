الزراعة بغزة تقرر وقف استيراد الفواكه رداً على منع تسويق خضروات غزة

قررت وزارة الزراعة الفلسطينية، وقف استيراد الفواكه من أراضي الداخل المحتل، وذلك رداً على منع تسويق خضروات قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، أن القرار الفلسطيني يأتي في ظل المنع "الإسرائيلي" لتسويق منتجات القطاع الزراعية إلى الضفة الغرببة والتصدير إلى الدول العربية.

يذكر أن قطاع غزة يُسوق للضفة والخارج خمسة عشر صنفاً من المنتجات الزراعية مثل ( البندوره،البطاطس، الخيار ، الفلفل الحار، الحلو، الكوسا و الباذنجان ..الخ).

يشار إلى أن الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم للاسبوع الرابع في وجه تسويق وتصدير منتجات غزة للضفة والخارج.