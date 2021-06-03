وزارة الصحة بغزة: لأول مرة منذ عدة أشهر لا وفيات بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الخميس 3/6/2021، عن اجراء 1194 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 260 إصابة جديدة بالإضافة إلى تعافً 150 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفايروس كورونا لأول مرة منذ عدة أشهر في القطاع بإجمالي وفيات 1023 حالة وفاة.

وبينت الوزارة ان اجمالي عدد الاصابات التراكمي وصل الى 110023 اصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3700 حالة و اجمالي المتعافين 105300 حالة.

وأشارت الى ان حالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت الى 106 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 62 حالة.

وبشأن التطعيمات، أوضحت الوزارة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39937 شخص