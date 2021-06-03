استخدامات "غير متوقعة" لقشر الموز

لا يخفى على أحد فوائد الموز حيث يتمتع بعناصر غذائية مفيدة جداً للإنسان، ولا تتوقف الفوائد عند الثمرة فقط، ولكن قشر الموز أيضاً له الكثير من الفوائد لا سيما للبشرة، ما يجعلك تتوقف عن رميه ابتداء من الآن، وتشمل فوائده:

تقليل حب الشباب: تحتوي قشور الموز على فيتاميني C وE، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم والزنك والحديد والمنغنيز، ويمكن لهذه العناصر الغذائية تهدئة الجلد الملتهب وتقليل انتشار حب الشباب.

كما تحتوي هذه القشور على اللوتين والكاروتينات وهي مركبات تذوب في الدهون وتساعد في مكافحة الالتهابات وحب الشباب.

افركي قشر الموز على بشرتك واتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم اشطفي بشرتك، وكرريها مرتين يوميًا.

تقليل التجاعيد: تظهر تجاعيد الوجه عندما يفقد الجلد مرونته ويفقد تماسكه، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين C في الموز في تقليل ظهور التجاعيد.

افركي قشر الموز على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل، ثم اغسلي وجهك ورطبيه، كرريها 3 مرات في الأسبوع.

تبييض الأسنان: قشور الموز الناضجة غنية جدًا بالبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في تقليل البقع الصفراء التي تظهر نتيجة استهلاك بعض المشروبات مثل القهوة والشاي.

اغسلي أسنانك بالفرشاة واشطفيها جيدًا، ثم خذي الجزء الداخلي من قشر الموز وافركيه على أسنانك لمدة دقيقتين، وقومي بشطف أسنانك مرة أخرى وكرري العملية يوميًا.

تقليل ظهور الندبات: قشور الموز لها القدرة على تقليل تهيج الجلد بشكل كبير مثل التورم والاحمرار والتندب.

كما أنها تحتوي على أحماض دهنية أسترة تم عزلها بالفعل ودمجها في المستحضرات المختلفة التي تقلل من ظهور الندبات.

خذي قشر الموز وضعيه على المنطقة المصابة، ثم اتركيه لمدة ساعة، تكرر هذه العملية يومياً.

تخفيف حكة الجلد: استخدميها للتخفيف من الحكة الناتجة عن الذباب السام أو لدغات البعوض، حيث تحتوي على الهيستامين.

ضعي قشرة الموز على المنطقة المصابة، ثم اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، بعد ذلك قومي بإزالته وتكرار المناطق المصابة الإضافية.

تقليل الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين: المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في قشر الموز يحسن تدفق الدم ويغذي البشرة الحساسة حول عينيك.

خذي قطعة من قشر الموز وضع جانبها الناعم على منطقة عينيك، ثم أغمضيها واسترخي لمدة 30 دقيقة.

الحصول على بشرة لامعة: الموز غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، وتترك أيضًا البشرة أكثر إشراقة ولمعان.