يديعوت يكشف: الشاباك تولى مهمة حماية بينيت

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صباح اليوم الخميس 3/6/2021، أن جهاز الشاباك تولى مهمة حماية رئيس الوزراء القادم "نفتالي بينيت".

ووفقاً للصحيفة العبرية، بتوجيه من المستشار القضائي للحكومة، فبدأت وحدة تأمين كبار الشخصيات في جهاز الشاباك "الوحدة 730" صباح اليوم بتوفير الحماية لعضو الكنيست ورئيس الوزراء القادم نفتالي بينيت.

يُشار إلى إن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قبيل انتصاف ليل الأربعاء - الخميس، أنه تمكن من تشكيل الحكومة الجديدة، على أن يتولى نفتالي بينيت رئاسة الوزراء في أول عامين.