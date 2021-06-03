نواب أمريكيون يدعون إلى تجديد مخزون "القبة الحديدية"

دعا 47 نائبًا عن مجلس النواب الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزارة الدفاع لدعم تجديد نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلية في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وبحسب قناة "i24 news" الإسرائيلية، كتب النواب بقيادة النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر، في رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن "الولايات المتحدة يجب أن تواصل التعامل بشكل عاجل مع "إسرائيل" بشأن التزام الإدارة الصارم بسلامة "إسرائيل" وأمنها، بما في ذلك تجديد مخزون "إسرائيل" من صواريخ ’القبة الحديدية‘ ومسائل مهمة أخرى".

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بموجب مذكرة التفاهم الحالية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشأن المساعدة العسكرية، بتقديم 3.8 مليار دولارسنويًا كمساعدة عسكرية لإسرائيل من السنة المالية 2019 إلى 2028، بما في ذلك 500 مليون دولار سنويًا للدفاع الصاروخي.