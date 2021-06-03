ظهر اليوم: آليات مصرية تصل قطاع غزة لإزالة ركام المنازل المدمرة

تصل قبيل ظهر اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، 35 آلية مصرية للمشاركة في إزالة آثار الدمار الذي طال المنازل والبنايات والأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على غزة.

ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، فستدخل الآليات من معبر رفح البري، بهدف مساعدة الطواقم العاملة بغزة في إزالة آثار العدوان.

وكان 6 مهندسيين وفنيين مصريين، وصلوا مساء الأربعاء، إلى القطاع عبر معبر رفح البري، في زيارة هي الأولى من نوعها.

وتفقد الوفد الهندسي الأماكن المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، قبل أن يغادر بعد منتصف الليل، ويتوقع عودته اليوم مع دخول الآليات.

وتأتي هذه التطورات بناءً على إيعاز من الرئاسة المصرية بتسريع عملية الإعمار بغزة.

وكانت "إسرائيل" شنت عدواناً كبيراً على قطاع غزة خلفت خسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات.