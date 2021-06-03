تردد قناة لنا السورية 2021 على النايل سات LANA TV لشهر يونيو

أصبح هناك طفرة شديدة في عرض الدراما المختلفة حيث هناك عدة قنوات في وقتنا الحالي تقدم العديد من المسلسلات السورية والكويتية واللبنانية وأصبحت محط اهتمام ملايين المشاهدين، حيث تعتبر هذه القناة جاذبة للغاية للعديد من المواطنين، وسوف نعرض عليكم كافة المسلسلات المختلفة التي يتم عرضها في وقتنا الحالي على هذه القناة المميزة بشكل كبير للغاية وسوف نقدم لكم التردد ايضا كما يجب أن نقول إن جميع الترددات الخاصة بهذه القناة تم تغييرها وسوف نعرض عليكم التردد الجديد لها خلال الأسطر القليلة القادمة.

نبذه عن قناة لنا السورية

تعرض لنا هذه القناة العديد من المحتويات الرائعة المفيدة للغاية كما يجب أن نقول إن هناك العديد من المواطنين التي أصبحوا يبحثون بشكل كبير عن كل ما يتم عرضه على هذه القناة يجب أن نقول في البداية أن هناك العديد من المواطنين الذي يرغبون في تنزيل هذه القناة على التردد الخاص بهم كما يجب أن نقول إن هذه القناة ظهرت منذ عدة أشهر فقط وأصبحت في وقت قصير للغاية محط اهتمام العديد من المواطنين من جميع أنحاء الوطن العربي.

وتقدم باقة من افضل المسلسلات السورية المختلفة بشكل كبير للغاية كما يجب أن نقول إن هناك فئة كبيرة من المواطنين أصبحت هذه المسلسلات هوس كبير للغاية بالنسبة لهم، كما يجب أن نقول إن القناة تتنوع في عرض المسلسلات بشكل كبير ما بين دراما اجتماعية وتشويق وإثارة وهذا أكثر ما يجذب كافة المتابعين إليها، وسوف نعرض عليكم التردد خلال الأسطر القادمة حتى يمكنكم المتابعة والاستمتاع .

تردد قناة لنا السورية

التردد:١٢٢٧٠ .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ:٣/٤ .

معدل الترميز:٢٧٥٠٠.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة:HD

التشفير: قناة مفتوحة.