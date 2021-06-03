رابط وموعد صرف المنحة القطرية100دولار لشهر 6

رابط الفحص الخاص بالمنحة القطرية الجديد لتوزيع 100 دولار شهر 6- 2021 ، حيث بدأ المستفيدين من المنحة في هذه الايام بالبحث عن موعد صرفها ونشر الرابط ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي استطاعت الاجابة عن استفساراتكم بهد رصد محرك جوجل عمليات البحث الواسعة .

وكالعادة نخصص سلسلة مقالات لأي منحة أو مساعدة مقدمة للناس كما هو الحال هنا مع رابط الفحص المنحة القطرية لتوزيع 100 دولار شهر 6 – 2021 وجرت العادة مع بداية كل شهر منذ عام 2018 ، توزيع اللجنة القطرية اموال المنحة القطرية بواقع 100 دولار لكل عائلة .

رابط المنحة القطرية شهر 6 – 2021 :

ومع دخول شهر يونيو الجديد ، يترقب نحو 100 ألف مستفيد صرف مساعدات المنحة القطرية عبر البريد الالكتروني، وحتى صدور هذه المقالة لم تعلن اللجنة القطرية عن تحديد موعد وآلية الصرف ، وفي حال أعلنت اللجنة سنرفقه لكم هنا .





شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي 6-5-2021، اعلن السفير العمادي ، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم غد الجمعة الموافق 07/05/2021م، لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وتمت عملية توزيع مساعدات المنحة القطرية عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.