صعود الدولار واليورو في المغرب اليوم

صعدت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية (اليورو والدولار) مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات الخميس 3/6/2021، في البنوك.

وزاد سعر صرف اليورو الأوروبي في بنك المغرب المركزي إلى 10.8 دراهم للشراء، بينما بلغ سعر صرف البيع 12.18 درهما.

في نفس الاتجاه، صعد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المغربية إلى 8.85 دراهم للشراء، فيات بلغ سعر صرف البيع داخل الأسواق، نحو 10.04 دراهم.

كذلك، زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 12.56 درهم للشراء و14.19 درهم للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وارتفع في ذات السياق، سعر صرف الريال السعودي أمام الدرهم المغربي خلال تعاملات اليوم الخميس إلى 2.36 درهما، بينما بلغ سعر البيع 2.7 درهما.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي مسجلا 2.38 درهم للشراء و2.72 درهم للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك المغرب المركزي اليوم الخميس، إلى 29.4 درهم للشراء و33.81 درهم للبيع.

وأعلنت الحكومة المغربية بدءاً من أول أمس الثلاثاء، تخفيف العديد من القُيود التي صاحبت تفشي جائحة كورونا منذ أكثر من سنة.

وفي هذا الصدد، أعلن بيان للحكومة المغربية عن قرار حُكومي بالسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا.

وأورد البيان، أنه قد تم السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

كما قررت الحكومة السماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص.