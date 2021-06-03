موعد عيد الأضحى المبارك 2021- وقفة عرفة

متى موعد عيد الأضحى المبارك 2021 ومع بداية شهر يونيو يبحث المواطنين في كافة الدول العربية والاسلامية والمسلمون المقيمين في الدول الشرقية والغربية بكثافة عالية عن موعد عيد الاضحى الجديد ، ونتيجة لعمليات البحث العالية قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي ستوضح لحضراتكم الموعد المحدد للعيد وفق الحسابات الفلكية، علمًا أنه في أغلب الاوقات تكون صحيحة 100 بالمئة .

ولاقت هذه المقالة بعد البحث المتزايد عن متى موعد عيد الاضحى المبارك 2021 اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين والباحثين عنه ، كما وضعنا لكم موعد اجازة العيد ، ومسجات للتهنأة به ، إلى جانب موعد وقفة عرفة .

موعد عيد الأضحى 2021 – 1442 :

عيد الأضحى هو من الأعياد الرسمية الذي يحتفل بها المواطنين في مصر والمملكة العربية السعودية، وجموع العالم العربي الاسلامي : وحيث انه قد اوضحت البحوث الفلكية أن تكون اجازة عيد الأضحى 6 أيام ، وذلك ابتداءً من يوم الأثنين الموافق ١٩يوليو حتى يون السبت الموافق ٢٤يوليو ، ومن المقرر ان تكون اجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠يوليو المقبل.

وقد يثير ذلك الاهتمام بين الكثير من المواطنين وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أيام الاجازة، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو المقبل قد يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك وفق التقديرات للحسابات الفلكية .

ومن هذا المنطلق يمكن لكافة المسلمون الاستعداد لاستقبال العيد بجميع عداته بالفرحة والسعادة من الآن.





موعد وقفة عرفة :

وتُعم على الأمة الاسلامية الفرحة وعلى للسلمين اجمع الاحتفال به، وبالتالي قد تكون وقفة عرفة او وقفة عيد الأضحى بوم الأثنين الموافق 19 يوليو.

مسجات عيد الأضحى 2021 :

يا من رجونا لهم كل خير .. وأحببناهم في الله لا غير .. كل عام وأنتم بخير.

بريح العطر والريحان .. بأيات من القران .. اهنيك يا احلى انسان.

قلبي راغب فيك .. وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك .. وبحنانه يدفيك .. وبقرب العيد يهنيك.

صباح خاص للغالين معطر بالفل والياسمين .. نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين.

الرسايل مو همزة وصل وحرف مسكون .. الرسائل والقصائد تطلب لقياك .. وعسى عيدك مبارك ودوم الفرح يدق بابك.