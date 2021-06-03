مسؤول أمني "إسرائيلي": سنضمن عدم قيام "نتنياهو" بإشعال المنطقة خلال الفترة القادمة

أكدت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الخميس 3/6/2021، أن المؤسسة الامنية "الاسرائيلية" ستضمن عدم قيام "نتنياهو" بإشعال أي منطقة خلال أيامه الاخيرة في الحكم.

وقالت القناة نقلاً عن مسؤول أمني :" سنضمن خلال الأيام القادمة عدم قيام بنيامين "نتنياهو" بإشعال الوضع في أي منطقة".

وتعهد " نتنياهو"، الثلاثاء الماضي، بالعمل على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، حتى لو كان لذلك تأثيراً على علاقات "إسرائيل" مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نتنياهو إن "أكبر تهديد علينا هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية للتزود بأسلحة نووية، سواء كان الأمر يدور حول تهديدنا مباشرة، بصفتنا دولة صغيرة، بالتدمير من خلال استخدام الأسلحة النووية، أم تهديدنا بعشرات آلاف الصواريخ التي تدعم بغلاف نووي. هذا التهديد يجازف باستمرار المشروع الصهيوني ويجب علينا أن نحاربه بلا نهاية".

وأبلغ رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد ليلة الأربعاء-الخميس رئيس الاحتلال "الإسرائيلي"، رؤوفين ريفلين، أنه تمكن من تشكيل حكومة مشتركة بالتناوب مع رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت.

وجاء ذلك عقب حصوله على توقع رؤساء أحزاب "كتلة التغيير" ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، على اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة التناوب بين لبيد وبينيت.

ووقع عبّاس، ورؤساء أحزاب "كتلة التغيير" على تفويض يؤكد "نجاح لبيد بتشكيل الحكومة" لتقديمها لرئيس الاحتلال لمنع نقل التفويض إلى الكنيست، ومنح الأطراف المتفاوضة مزيدا من الوقت لحلحلة المسائل الخلافية، حتى التصويت على منح الثقة بالحكومة في الهيئة العامة في الكنيست.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت" فإن منصور عبّاس "سيضطر إلى التنازل عن مطالب رئيسية لتمهيد الطريق للحكومة" المحتملة.

وقال لبيد في أول تصريح له عقب اعلانه رسميًا عن تمكنه من تشكيل الحكومة: "اتعهد أن تكون الحكومة في خدمة جميع المستوطنين"