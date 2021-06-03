سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

ارتفع سعر الدولار في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس 3 يونيو 2021، بشكل طفيف لدى البنك المركزي المصري وبعض البنوك.

وصعد سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 15.62 جنيه للشراء ، و15.72 جنيه للبيع، لدى 3 بنوك عاملة في مصر، هم البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في البلاد)، وبنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتداولت 6 بنوك عاملة في السوق المصرية الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، الخميس، عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وهم بنوك HSBC وأبوظبي الإسلامي، والإسكندرية، الكويت الوطني، الأهلي المتحد، وSAIB.

وأظهرت شاشات تداول 5 بنوك عاملة في مصر، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهم المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي الكويتي.

أقل سعر للدولار

جاء أقل سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، لدى بنوك الإمارات دبي الوطني، والأهلي المصري، ومصر، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات الخميس، لدى بنك القاهرة، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس، لدى البنك المركزي المصري، ليصل إلى 19.06 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأربعاء.

وجاء أقل سعر صرف لليورو مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، لدى بنك القاهرة عند مستوى 18.68 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع، يليه بنك SAIB والذي سجل سعر صرف اليورو لديه نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري لدى بنك الإسكندرية نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، فيما سجل لدى بنك الكويت الوطني سعر 18.99 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

وتداول البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، عند سعر 19 جنيها للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف لليورو مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الخميس، عند مستوى 19.11 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، يليه بنك التعمير والإسكان والذي تداول اليورو عند مستوى 19.09 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، عند فتح تعاملات الخميس، ليسجل نحو 22.14 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع، مقابل 22.13 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات الخميس، لدى المصرف المتحد عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، يليه بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع وهو السعر نفسه لدى بنك الكويت الوطني.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لدى بنك التعمير والإسكان، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، ولدى مصرف أبوظبي الإسلامي سجل نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر صرف للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لدى بنك HSBC عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، يليه البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي، خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس، لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 51.93 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، مقابل 51.88 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، في ختام تعاملات أمس الأربعاء.