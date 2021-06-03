جامعة بيرزيت تعلن الحداد 3 أيام لاستشهاد فادي وشحة أحد طلابها

أعلنت جامعة بيرزيت الحداد 3 أيام، عقب استشهاد أحد طلابها متأثرًا بجراح أصيب بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الجامعة في بيان لها، للحداد على روح الشهيد فادي وشحة، الذي ارتقى ليلة أمس متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أسبوعين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأوضحت الجامعة أن الحداد يأتي لإتاحة الفرصة للعاملين والطلبة للمشاركة في جنازة الشهيد.

ويبدأ تعليق الدوام اليوم الخميس من الساعة 10:30 وحتى الـ 1:30 من ذات اليوم.

والشهيد وشحة أصيب برصاص الاحتلال عدة مرات في السابق، وأسير محرر، أمضى في سجون الاحتلال 8 سنوات، 5 منها بشكل متواصل، وهو طالب في جامعة بيرزيت في دائرة العلوم السياسية.