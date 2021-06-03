تردد جميع قنوات الأطفال الجديد 2021

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قنوات الأطفال 2021 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، ويعتبر تردد قناة زي ألوان وتردد قناة كراميش الجديد، وتردد قناة طيور الجنة الجديد، من أكثر الترددات التى يبحث عنها أولياء الأمور من بين تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2021.

ويبجث الآباء والأمهات أيضًا عن تردد قناة بطوط كيدز الجديد، وتردد قناة ماجد 2021، وتردد قناة سمسم الجديد، وتردد قناة كرتون نتورك CN Arabia الجديد.

ويبحث الأهالي كذلك عن تردد قناة ميكي الجديد، وتردد قناة MBC3 للأطفال 2021، وتردد قناة طيور بيبي 2021، وكذلك تردد قناة مودي كيدز 2021 وتردد قناة أطفال ومواهب 2021، وتردد قناة كوجي 2021 الجديد.

يبحث الأهالي عن تردد قنوات الأطفال 2021 التي تقدم أفلام الكارتون المقدمة للأطفال باللغة العربية أو اللغة الانجليزية، بكثرة لمشاهدة أفلام الكارتون مثل ميكي وبطوط وتوم وجيري.

تردد قناة زي ألوان 2021

Zee Alwan

التردد: 11277 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كراميش الجديد

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي 2021

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كرتون نتورك Cartoon Network CN 2021

التردد: 12226 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة MBC3 للأطفال

التردد: 11475 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: رأسي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز الجديد

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة 2021

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة بطوط الجديد

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوكي كيدز 2021

التردد: 11602 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة أطفال ومواهب الجديد

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سمسم 2021

التردد: 11483 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ماجد الجديد

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة دودو كيدز 2021

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور بيبي 2021

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوجي الجديد

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

القمر الصناعي: نايل سات .