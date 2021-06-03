اسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة لليوم الخميس 3/6/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:16 ص
03 يونيو 2021
خضار
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جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الخميس 3/6/2021 كما يلي:

أسعار الخضروات :

 

البندورة: 3 ك = 2 شيكل

 

خيار حمامات: 6 ك = 10 شيكل

 

خيار بلدي: 3 ك = 10 شيكل

 

بطاطس بلدية كبيرة: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

 

بطاطس بلدية صغيرة: 10 = 10 شيكل

 

ملوخية: 1ك = 2 شيكل

 

كوسا: 1ك = 3.5 شيكل

 

بصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكل

 

بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل

 

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

 

فلفل رومي: 1ك = 6 شيكل

 

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

 

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

 

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

 

ورق عنب  = 3 شيكل للوقية

 

قلقاس = 6 شيكل

 

ثومة (وقية): 2 شيكل

 

خس (كبير) = 2 شيكل

 

ملفوف أحمر: 3 شيكل

 

ليمون:  3 ك = 10 شيكل

 

جزر : 1ك = 2 شيكل

 

أسعار الفواكه:

 

موز: 1 ك = 4  شيكل

 

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

 

تفاح أمريكي: 7 شيكل

 

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

 

كيوي: 1ك = 7 شيكل

 

شمام 1ك = 2 شيكل

 

عنب أسود 1ك = 8 شيكل 

 

رمان 1ك = 4 شيكل

 

بطيخ 8 ك = 10 شيكل

 

خوخ 1 ك = 6 شيكل 

 

مشمش 1 ك = 6 شيكل 

 

أسعار الدواجن واللحوم

 

بيض: 11 شيكل الكرتونة

 

دجاج: 11 شيكل للكيلو الواحد

 

لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد

 

لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد

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