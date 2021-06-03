تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم-سعر جرام الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الخميس 3/6/2021، رغم صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وانخفض سعر الجرام عيار 24 في المملكة مسجلا 229.59 ريال (61.22 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 200.76 ريال (53.57 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 172.19 ريال (45.89 دولار).

الذهب الاقتصادي

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 133.21 ريال (35.71 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7140 ريالا (1904 دولارات).

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1607.05 ريال (428.28 دولار).

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1913 دولارا.