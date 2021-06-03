سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 3/6/2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب، وقد خصصنا هذا المقال بعد ان وجدنا زيادة كبيرة في البحث على محركات البحث العالمية، عن اسعار الذهب، ولأنها تهم الكثير من المتابعين والتجار.

ويحرص فلسطين اليوم الإخباري على تقديم اسعار الذهب، كما يقدم العديد من اعار العملات المختلفة، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الذهب في فلسطين بمختلف عياراته، لمعرفة اسعار الذهب تابع المقال للنهاية

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 3/6/2021

شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 3/6/2021 استقراراً وسط توقعات بأن يشهد الذهب انخفاضاً خلال الايام القادمة .

كما بلغ سعر شراء الذهب في قطاع غزة نهاية الاسبوع الماضي 33 ديناراً ، في حين بلغ سعر البيع 35ديناراً.

سعر الذهب في فلسطين اليوم معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين واسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي .

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 199.28 شيكل $61.39

سعر الذهب عيار 22 182.68 شيكل $56.27

اسعار الذهب عيار 21 174.37 شيكل $53.71

اسعار الذهب عيار 18 149.46 شيكل $46.04

سعر الذهب عيار 14 116.25 شيكل $35.81

سعر الذهب عيار 12 99.64 شيكل $30.69

اسعار أوقية الذهب 6,198 شيكل $1,909

اسعار جنيه الذهب 1,395 شيكل $429.71

اسعار كيلو الذهب 199,281 شيكل $61,386

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 يونيو 199.61 174.67 149.71 116.44 99.81

1 يونيو 197.97 173.23 148.48 115.49 98.99

31 مايو 199.31 174.40 149.48 116.26 99.65

30 مايو 199.09 174.21 149.32 116.14 99.55

29 مايو 198.97 174.11 149.23 116.07 99.49

28 مايو 199.03 174.15 149.27 116.10 99.51

27 مايو 197.96 173.22 148.47 115.48 98.98

26 مايو 198.18 173.41 148.64 115.61 99.09

25 مايو 198.22 173.45 148.67 115.63 99.11

24 مايو 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44