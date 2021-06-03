سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3-6-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:02 ص
03 يونيو 2021
استقرار اسعار الذهب في مصر.jpg
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ننشر لكم سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3-6-2021 عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية التي تعتمد يوميًا نشر اسعار الذهب في جميع الدول العربية.

وفي هذه المقالة سنقدم لكم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر، علمًا أن أسعار الذهب تتغير مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       930 إلى 933

عيار 22       853 إلى 855

عيار 21       814 إلى 816

عيار 18       698 إلى 699

عيار 14       543 إلى 544

عيار 12       465 إلى 466

الاونصة        28,932 إلى 29,003

الجنيه الذهب   6,512 إلى 6,528

الكيلو   930,286 إلى 932,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصري    دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 963.76 جنيه $61.42

سعر الذهب عيار 22  883.45 جنيه $56.30

اسعار الذهب عيار 21 843.31 جنيه $53.74

اسعار الذهب عيار 18 722.83 جنيه $46.07

سعر الذهب عيار 14  562.20 جنيه $35.83

سعر الذهب عيار 12  481.88 جنيه $30.71

سعر الذهب عيار 9    361.41 جنيه $23.03

اسعار أوقية الذهب     29,973 جنيه $1,910

اسعار جنيه الذهب      6,746 جنيه   $429.96

اسعار كيلو الذهب      963,761 جنيه        $61,421

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

1 يونيو 958.45       838.66       718.85       559.10       479.22

31 مايو        962.92       842.58       722.20       561.71       481.46

30 مايو        958.67       838.85       719.01       559.23       479.33

29 مايو        958.86       839.02       719.16       559.34       479.43

28 مايو        959.09       839.23       719.33       559.47       479.55

27 مايو        956.58       837.03       717.45       558.01       478.29

26 مايو        956.74       837.17       717.57       558.10       478.37

25 مايو        957.34       837.69       718.01       558.45       478.67

24 مايو        948.15       829.65       711.12       553.09       474.07

23 مايو        947.95       829.48       710.97       552.97       473.98

 

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