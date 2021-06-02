لبيد لرئيس "الكيان": تمكنت من تشكيل الحكومة

أبلغ رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد ليلة الأربعاء-الخميس رئيس الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أنه تمكن من تشكيل حكومة مشتركة بالتناوب مع رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت.

وجاء ذلك عقب حصوله على توقع رؤساء أحزاب "كتلة التغيير" ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، على اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة التناوب بين لبيد وبينيت.

ووقع عبّاس، ورؤساء أحزاب "كتلة التغيير" على تفويض يؤكد "نجاح لبيد بتشكيل الحكومة" لتقديمها لرئيس الاحتلال لمنع نقل التفويض إلى الكنيست، ومنح الأطراف المتفاوضة مزيدا من الوقت لحلحلة المسائل الخلافية، حتى التصويت على منح الثقة بالحكومة في الهيئة العامة في الكنيست.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت" فإن منصور عبّاس "سيضطر إلى التنازل عن مطالب رئيسية لتمهيد الطريق للحكومة" المحتملة.

وقال لبيد في أول تصريح له عقب اعلانه رسميًا عن تمكنه من تشكيل الحكومة: "اتعهد أن تكون الحكومة في خدمة جميع المستوطنين"