ستة جرحى يعودن إلى غزة بعد تلقيهم العلاج في مستشفيات مصر

عاد ستة جرحى من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء بعد تلقيهم العلاج اللازم في مستشفيات العريش في شبه جزيرة سيناء.

وكانت الرئاسة المصرية قررت فتح معبر رفح البري أمام جرحى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات سيناء.

وثمنت سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح، الرعاية الطبية الكبيرة التي قدمت على أعلى مستوى للجرحى الفلسطينيين في مختلف مستشفيات محافظات مصر، مؤكدا أن الكوادر الطبية المصرية تفانت في عملها من أجل اتمام شفاء جرحانا البواسل.

وشدد على أن شعبنا لن ينسى كل المواقف النبيلة الداعمة التي قدمتها القيادة والحكومة المصرية وأجهزتها المعنية من أجل توفيرها لأبناء شعبنا الفلسطيني على أرض الكنانة مصر .