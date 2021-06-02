سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 يونيو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 3 يونيو 2021 في السوق السوداء، واستقر في البنك المركزي.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 يونيو 2021

ويتم تداول الدولار في السوق السوداء اللبنانية بسعر صرف يتراوح بين 13040 - 13090 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي مقابل "12880 - 12930" ليرة لكل دولار أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 يونيو 2021

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 يونيو 2021

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ووصل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.