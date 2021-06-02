سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 يونيو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا، والذي تراجع في التعاملات المبكرة اليوم الخميس 3 يونيو 2021، لدى السوق غير الرسمية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 يونيو 2021

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع مقابل 3200 ليرة للشراء و3270 ليرة للبيع الثلاثاء.

وصل فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، إلى 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

وأصدر بشار الأسد الرئيس السوري قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

يهدف القانون الجديد إلى تأسيس مشاريع صناعية وإنتاجية كبيرة ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية.

ويضمن "قانون الاستثمار الجديد تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية".

اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلا 3863 ليرة للشراء و3966 ليرة للبيع مقابل 3900 ليرة للشراء و3990 ليرة للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم نحو 4467 ليرة للشراء و4590 ليرة للبيع مقابل 4623 ليرة للبيع و4514 ليرة للشراء الثلاثاء.

الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي نحو 840 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع مقابل 851 ليرة للشراء و873 ليرة للبيع أمس، بينما سجل الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية نحو 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع مقابل 868 ليرة للشراء و890 ليرة للبيع أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية، نحو 10500 ليرة للشراء و10792 ليرة للبيع مقابل 10632 ليرة للشراء و10890 للبيع الثلاثاء.