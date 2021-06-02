معدات وآليات مصرية تصل غزة للشروع في إعادة الإعمار

كشفت مصادر مصرية، الأربعاء، أن القاهرة ستبدأ في إزالة آثار الدمار الذي لحق بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، خلال التصعيد العسكري الأخير.

وقالت المصادر، إن أعمال إزالة آثار الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة ستتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن معدات وآليات إزالة الأنقاض المصرية، ستدخل إلى قطاع غزة، اعتباراً من صباح الخميس، عبر معبر رفح البري، لبدء العمل في الأماكن المتضررة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اوعز بتحرك مصري سريع في كافة الملفات الفلسطينية بصورة متوازية لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية، بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه أيضاً بسرعة إدخال معدات للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وترعى مصر جهود إعمار قطاع غزة، في أعقاب التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، كما تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لدعم جهود إعادة إعمار القطاع.

"الشرق"