مصدر مطلع يؤكد وجود اتفاق وشيك بشأن نووي ايران

توصلت الأطراف المتفاوضة في فيينا اليوم الأربعاء بشأن الملف النووي الإيراني إلى مسودة اتفاق وفقًا لوسائل اعلامية أمريكية نقلت الخبر عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وفقًا للمصدر إلى أن الخلافات المتبقية على طاولة التفاوض تتعلق بالتنازلات المتبادلة الضرورية، مؤكدًا أن حل هذه التنازلات يمكن حلها عبر قرارات سياسية من "إيران وامريكيا".

ونقلت الصحيفة عن كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، عباس عراقجي، قوله إن "معظم القضايا العالقة تم حلها خلال محادثات فيينا"، مشيرًا إلى أنه "سيتم الاتفاق قريبًا حول تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ"، وأوضح أن "الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا ستعود إلى عواصمها لمزيد من التشاور".

في المقابل، قال البيت الأبيض إن اتفاقا مع إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي من شأنه أن "يصب في مصلحتنا، وسنواصل العمل في ذلك الاتجاه". مشددًا على أنه سيزود المسؤولين الإسرائيليين بمستجدات المحادثات النووية مع إيران.

وأعلنت الخارجية الأميركي أن "هناك بعض التقدم في مفاوضات فيينا"، وذكرت أن المفاوضات "ستتواصل بوتيرة مناسبة لمعالجة أهم القضايا المطروحة".