عباس يوقع اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة بين لبيد وبينيت

أكدت وسائل اعلام اسرائيلية أن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس وقع على اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة تناوب بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد.

وفي الوقت ذات يحاول لبيد أن يسابق الزمن في محاولة لبلورة اتفاقيات نهائية، قبل أن ينقضي التفويض بتشكيل الحكومة عند منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

وحصل لبيد على توقيع منصور عبّاس على وثيقة تؤكد "نجاحه بتشكيل الحكومة" لتقديمها لرئيس الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك في ختام اجتماع عقد بمشاركة كل من بينيت ولبيد وعبّاس في "كفار همكابيا" في رمات غان.

ويحاول لبيد الحصول على توقيع رؤساء أحزاب "كتلة التغيير"، بمن فيهم لبيد على وثيقة مماثلة، تمنع رئيس الاحتلال الإسرائيلي من نقل التفويض إلى الكنيست، ومنح الأطراف المتفاوضة مزيدا من الوقت لحلحلة المسائل الخلافية.

وفي هذه الأثناء، يعقد لبيد اجتماعا مع رؤساء أحزاب "كتلة التغيير"، في محاولة للتوافق على هوية ممثل الحكومة في لجنة تعيين القضاة، في ظل الخلاف بين حزبي العمل و"يمينا"، الأمر الذي يعطل الإعلان عن تشكيل حكومة بينيت - لبيد.

وبعد أن افتعلت الشخصية الثانية في "يمينا"، أييليت شاكيد، خلافا مع حزب العمل، اقترح حزب "يمينا" التناوب على مقعد الحكومة في لجنة تعيين القضاة؛ بين شاكيد، وبين رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، في محاولة لنقل الضغط على مخيائيلي التي كانت قد وقعت اتفاقا ائتلافيا مع لبيد.

وينص اقتراح "يمينا" على تعيين شاكيد في عضوية اللجنة خلال فترة ترؤس بينيت للحكومة، على أن يمثل الكنيست في اللجنة عضو كنيست عن حزب العمل. وبعد تسلم لبيد رئاسة الحكومة، يتم تعيين ميخائيلي في اللجنة - ممثلة عن الحكومة - فيما يكون مندوب لـ"تيكفا حداشا" في اللجنة ممثلا عن الكنيست.

واعتبر حزب العمل أن اقتراح "يمينا" مجرد مناورة إعلامية في محاولة لتحسين شروطه في المفوضات، وقالت مصادر في الحزب تحدثت لوسائل الإعلام الإسرائيلية إنه "إذا كانوا يريدون إعادة التفاوض، على لبيد فعل ذلك مع بينيت. بالنسبة لنا، تظل الاتفاقية مع لبيد كما هي".

وتنص الاتفاقية الائتلافية الموقعة بين حزب العمل و"يش عتيد" على تعيين ميخائيلي في عضوية لجنة تعيين القضاة.