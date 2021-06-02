الاحتلال يوافق على خروج مرضى السرطان بغزة للعلاج بالقدس والضفة

أعلنت الشؤون المدنية بغزة، مساء الأربعاء، موافقة الاحتلال "الإسرائيلي" على خروج مرضى السرطان في القطاع، لتلقي العلاج في مستشفيات القدس المحتلة والضفة الغربية.

ووفق ما أفاد به رئيس اللجنة المدنية صالح الزق، في تصريحات صحفية، فإن الاحتلال أبلغ اللجنة المدنية بغزة بالسماح لخروج مرضى السرطان للعلاج بالخارج، بدءاً من صباح يوم غد الخميس، وذلك عبر حاجز بيت حانون.

وأوضح الزق، أن اللجنة، ما تزال مستمرة في التواصل مع الاحتلال، للسماح لخروج كافة المرضى للعلاج بالضفة والقدس، مشيراً إلى أن موافقة الاحتلال اليوم لمرضى السرطان فقط.