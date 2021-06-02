18 علامة للإصابة.. اعراض الفطر الأسود الخطير

يتساءل الكثير من الناس عن اعراض الفطر الأسود الخطير الذي قد يبدأ بعدوى في الجيوب الأنفية، تؤدي إلى تورم الأعصاب التي تخرج من الدماغ، وقد يتسبب أيضا في حدوث جلطات دموية تسد الأوعية الدموية.

ومرض الفطر الأسود (black fungus)، ويعرف أيضا باسم فطار الغشاء المخاطي (Mucormycosis)، عدوى فطرية تصيب الجيوب أو الدماغ أو الرئتين، ويحدث عند بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وفقا للمكتبة الوطنية الأميركية للطب.

أعراض الفطر الأسود:

انتفاخ وبروز العينين

قشور داكنة في تجاويف الأنف

حمى

صداع

تغير الحالة العقلية

احمرار الجلد فوق الجيوب الأنفية

ألم الجيوب الأنفية أو احتقانها

كما تشمل أعراض الفطر الأسود الرئوي ما يلي:

سعال

سعال دموي في بعض الأحيان

حمى

ضيق في التنفس

وتشمل أعراض الفطر الأسود المعدي المعوي ما يلي:

وجع بطن

دم في البراز

إسهال

تقيؤ الدم

وتشمل أعراض الفطر الأسود في الكلى (الكلوي) ما يلي:

حمى

ألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهر

وتشمل أعراض الفطر الأسود الجلدي منطقة واحدة، مؤلمة أحيانا، وتكون متيبسة، وقد يكون مركزها أسود اللون.