مقتل 8 مصريين وإصابة 13 شخصا والشرطة تعلن حالة الاستنفار

قتل 8 مصريين وأصيب 5 آخرين جراء شجار مسلح وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص بقرية أبو حزام بنجع حمادي، وسط حالة من الاستنفار الأمني للسيطرة على الأوضاع.

وكانت الشرطة قد تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتي السعدية والعوامر، بقرية أبو حزام بنجع حمادي، وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم بواسطة 15 سيارة إسعاف.

وذكر مصدر أمني، إن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 13 شخصا، من بينهم 5 جثث و5 مصابين في مستشفى نجع حمادي بقرية بهجورة، كما تم نقل 3 جثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وأشارت إلى أن أسماء الضحايا المتوفين هم: «هدى سعيد نور، 8 سنوات، ومحمد سيد محمد، 22 سنة، وحنان حمادة شاكر، 20 سنة، ويوسف مسعود أنور، 15 سنة، وعدل حسين أحمد، 45 سنة، و3 جثث مجهولة الهوية، وإصابة 5 آخرين يتلقون العلاج».

ووفق التحقيقات، فقد وقعت مشاجرة بين عائلتين في قرية أبو حزام شرق مدينة نجع حمادي، وخلال تبادل إطلاق النار كانت سيارة ميكروباص محملة من مدينة نجع حمادي ركابا من القرية، وكان بها أحد الخصوم في الركاب فأطلق الطرف الثاني النار على الميكروباص، ما أسفر عن مصرع وإصابة 13 شخصًا.

وحسب التحريات، فقد انتقلت قوة أمنية مكبرة من مدرعات وقوات أمن مركزي، وفرضت طوقًا أمنيًا في محيط القرية، وعملت على الفصل بين العائلتين، لمنع تجدد الاشتباكات.

وأوضحت المصادر الأمنية، إنه يجري تحديد المتهمين في بإطلاق النار والقبض عليهم.