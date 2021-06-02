الجبهة الشعبية تنظم مسيرة جماهيرية حاشدة بانتصار المقاومة

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية حاشدة احتفاءً بانتصار المقاومة في معركة سيف القدس اليوم الأربعاء.

وشارك في المسيرة حشد جماهيري كبير الى جانب قادة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية، مؤكدين على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول فرعها في غزة جميل مزهر قال: "من فوق ركام البيوت التي جعلها العدو عماد بنك أهدافه لكسر إرادة شعبنا ومقاومته ومن قلب غزة قلعة الثورة المُمسكة بالقدس سيفاً وبفلسطين جغرافية واحدة لا تقبل التسويات ولا التفاهمات ولا التقسيم، ولا الصراعات على السلطة نوجه التحية لشهدائنا الأبطال وجرحانا البواسل"

وأضاف: "نبرق لكم بتحية الأمين العام أحمد سعدات للجماهير العربية والفلسطينية وأحرار العالم المنتصرين للقدس ولجماهير شعبنا في كل مكان، ولأهلنا في الشيخ جراح وبطن الهوى، الذين يخوضون مقاومةً شعبية وكفاحية عابرة لحدود الجغرافيا"

وحيًّا مزهر الثوار في غزة وكتائب مقاوميها الأشاوس من أبو علي مصطفى والقسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى والوية الناصر والمقاومة الوطنية والمجاهدين وثوار ميادين القدس بنابلس والخليل ورام الله وجنين وطولكرم في اللد وحيفا ويافا والناصرة وأم الفحم في لبنان والأردن وسوريا".

وأشار إلى شعبنا يقاوم الاحتلال الإسرائيلي ويواصل مسيرة الكفاح على مدار أكثر من ثلاثة وسبعين عاماً ما زال صامدًا يقاوم ويواصل الكفاح بكل أشكال المقاومة الشعبية وفي المقدمة منها المسلحة".

وبين أن شعبنا ما زال يتصدى لاعتداءات المستوطنين ومنظمات الإرهاب الصهيوني ومؤسساته الاستيطانية الشرطية والقضائية والأمنية التي وصلت ذروتها بالاعتداء على القدس واستباحة مقدساتها وبواباتها وباحات أقصاها.