"نقابة الموظفين في غزة" تصدر تنويهًا مهمًا

أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، تنويهاً مهمًا للموظفين الحكوميين بسبب زيادة فاتورة بلدية غزة بإضافة ضريبتي الأملاك والأشغال.

وأوضحت النقابة في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، "أن شكوى من الموظفين في محافظة غزة وصلت للنقابة وتتمثل الشكوى بأن فاتورة البلدية زادت بسبب إضافة بند ضريبتي الأملاك والأشغال مما يثقل على كاهل الموظف في ظل الظروف الحالية.

وقالت النقابة: "تم زيارة إدارة بلدية غزة والاتفاق معهم على خصم ثلث المبلغ المستحق للفاتورة من خلال آلية التسديد البنكي وبقية ثلثي المبلغ يتم تسديدها من المستحقات".