أولي: صفارات الانذار تدوي شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:44 م
02 يونيو 2021
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أولي: صفارات الانذار تدوي شمال فلسطين المحتلة

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