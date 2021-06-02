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تفاصيل الخبر
أولي: صفارات الانذار تدوي شمال فلسطين المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:44 م
02 يونيو 2021
أولي: صفارات الانذار تدوي شمال فلسطين المحتلة
#فلسطين
#اسرائيل
#قوات الاحتلال
#صفارات الانذار
#شمال فلسطين
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