هندوراس ستفتتح سفارتها لدى الاحتلال في القدس نهاية الشهر الحالي

فت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن دولة هندوراس الواقعة في أمريكا اللاتينية ستقوم بافتتاح سفارتها لدى الاحتلال بالقدس نهاية الشهر الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديس، سيصل في زيارة رسمية الى كيان الاحتلال بعد ثلاثة أسابيع، حيث سيقوم، بعد تحضيرات متواصلة منذ عامين ونصف، بافتتاح سفارة بلادة لدى الكيان في القدس، بعد تعهده القيام بذلك أمام لجنة إيباك 2019.

و وفقا لمصادر عبرية، فبموجب الاتفاق بين هيرنانديز ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإنه بمقابل فتح سفارة للاحتلال في تاغوسليبا (عاصمة هندوراس)، فإن الدولة اللاتينية ستفتتح سفارتها في مدينة القدس، ومع افتتاح السفارة فإنها ستكون السفارة الرابعة هناك، بعد الولايات المتحدة، وغواتيمالا وكوسوفو.