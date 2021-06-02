تحديث جديد: تردد قناة mbc على نايل سات

تردد قناة MBC الجديد 2021 تزداد عمليات البحث عبر محركات جوجل و منصات التواصل الاجتماعي عن التردد الجديد لقناة mbc 2021.

وتعد القناة من أبرز القنوات العربية على الاطلاق التي تقدم العديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية والثقافية اضافة الى عرض مسلسلات حصرية على مدار العام.

تردد قناة MBC 1 الجديد 2021

قناة إم بي سي 1 هي قناة تلفزيونية مفتوحة تابعة لمجموعة ترددات قنوات MBC “مركز تلفزيون الشرق الأوسط”، وقناة MBC 1 مركزها الرسمي في المملكة العربية السعودية، بدأت البث بتاريخ 18 سبتمبر 1991، وهي قناة مفتوحة بدون إشتراك شهري، تقوم ببث برامجها على مدار أربعة وعشرون ساعة مجانا.

تردد قناة MBC 1 على نايل سات الشرق الأوسط

في هذه الفقرة ستجدون كل تفاصيل ومعلومات إدخل تردد قناة إم بي سي 1 على نايل سات في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة شمال إفريقيا إلى أجهزة الإستقبال الخاصة بكم ومتابعة مسلسلات وبرامج عبر قنوات MBC 1.

القمر الصناعي: نايل سات في ” منطقة الشرق الأوسط”

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: عمودي، رأسي.

رقم تصحيح الخطـا: 5/6.

تردد قناة MBC 1 في “شمال إفريقيا” على نايل سات

في هذه الفقرة اليكم أحدث معلومات تردد قناة MBC 1 في افريقيا، وذلك في دولة المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

تردد قناة MBC 1 الجديد

• القمر الصناعي: نايل سات

• التردد: 11560، او التردد 11559 او التردد 12284.

• معدل الترميز: 27500.

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