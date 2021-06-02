فرانس برس تصدر توضيحا حول فصل الصحفي ناصر ابو بكر

اصدرت وكالة فرانس برس اليوم الاربعاء توضيحا حول فصل الصحفي ناصر ابو بكر، نافيا ما تم تداوله عن ضغوط "اسرائيلية" وراء الفصل.

و قالت الوكالة في تصريح صادر عنها: "لم تخضع وكالة فرانس برس لأي ضغوط من السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية في قرارها فصل الصحافي ناصر أبو بكر".

و أضافت الوكالة: "إن القول بإن وكالة فرانس برس تعرضت لضغوط خارجية هو مساس خطر وغير مقبول بسمعة الوكالة التي ينص نظامها الأساسي على استقلاليتها".

و اكدت وكالة فرانس برس انها قررت انهاء خدمة ناصر أبو بكر لأسباب مهنية بحتة إثر أشهر عدة من التواصل معه لم يؤد إلى نتيجة.

و عبرت الوكالة عن اسفها لما قالت إنه " قرار أبو بكر شن حملة لتشويه صورة الوكالة"،. معتبرة أن بعض ما تم تداوله بمثابة تحريض غير مقبول على العنف ضد موظفيها، وهو ما يعاقب عليه القانون الفلسطيني.