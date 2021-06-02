فرانس برس تصدر توضيحا حول فصل الصحفي ناصر ابو بكر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:56 م
02 يونيو 2021
ناصر ابو بكر.
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اصدرت وكالة فرانس برس اليوم الاربعاء توضيحا حول فصل الصحفي ناصر ابو بكر، نافيا ما تم تداوله  عن ضغوط "اسرائيلية" وراء الفصل.

و قالت الوكالة في تصريح صادر عنها: "لم تخضع وكالة فرانس برس لأي ضغوط من السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية في قرارها فصل الصحافي ناصر أبو بكر".

و أضافت الوكالة: "إن القول بإن وكالة فرانس برس تعرضت لضغوط خارجية هو مساس خطر وغير مقبول بسمعة الوكالة التي ينص نظامها الأساسي على استقلاليتها".

و اكدت  وكالة فرانس برس انها قررت انهاء خدمة ناصر أبو بكر لأسباب مهنية بحتة  إثر  أشهر عدة من التواصل معه لم يؤد إلى نتيجة.

و عبرت الوكالة عن اسفها  لما قالت إنه " قرار أبو بكر شن حملة لتشويه صورة الوكالة"،. معتبرة  أن بعض ما تم تداوله بمثابة تحريض غير مقبول على العنف ضد موظفيها، وهو ما يعاقب عليه القانون  الفلسطيني.

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