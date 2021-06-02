برشلونة يقترب من حسم الصفقة الرابعة

يستعد نادي برشلونة للإعلان عن الصفقة الرابعة بعد أن ضم بشكل رسمي كل من سيرجيو أجويرو، وإيريك جارسيا، وإيمرسون.

وذكرت محطة (كاتالونيا 1) الإذاعية أن النادي الكتالوني قريب من الاتفاق مع النجم الهولندي ممفيس ديباي للالتحاق بصفوفه في صفقة مجانية.

وكما أشار التقرير فإن هذا الأسبوع قد شهد محادثات بين برشلونة واللاعب، وأن النادي يؤكد أن هنالك تواصل، وبيئة اللاعب تؤكد أيضًا أنه قريب من برشلونة.

وقد انتهى عقد ديباي البالغ من العمر 27 عاماً، مع نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، وأصبح بمقدوره الانضمام إلى أي نادٍ جديد بالمجان.