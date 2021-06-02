سيناتور امريكي: "اسرائيل" ستطلب مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار

كشف السناتور الجمهوري الأمريكي ليندزي غراهام الذي يزور كيان الاحتلال مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن "إسرائيل" ستطلب الخميس مليار دولار مساعدات أمنية خاصة من الولايات المتحدة لتجديد مخزون "القبة الحديدية" والتي تم استغلال غالبيتها في العدوان الاخير على غزة.

وقال غراهام في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "في كل مرة يحاول أحدهم تدمير إسرائيل، ردنا سيكون مساعدات أكثر، وهذا سيبدأ من تجديد مخزون القبة الحديدية. مليار دولار هو استثمار جيد بالنسبة للشعب الأمريكي"، وفق تعبيره.

وتعهد السناتور بالعمل على المصادقة على تمرير هذه الاموال في مجلس الشيوخ الأمريكي.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد تعهد مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيّز التنفيذ بالعمل على تجديد مخزون "القبة الحديدية" (النظام الدفاعي الذي تم تطويره بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة).

وكان وزير حرب الاحتلال بيني غانتس أعلن اليوم أنه سينطلق ليلة غد إلى الولايات المتحدة في زيارة سريعة تستمر يومًا، والتي سيجتمع خلالها مع نظيره الأمريكي لويد اوستن ومع مستشار الأمن القومي جيك ساليفان.

وذكر البيان الصادر عن مكتبه أنه: "خلال الاجتماعات سيقوم غانتس بإجراء مباحثات استراتيجية حول الاتفاق الذي يتشكل مع إيران، الحفاظ على التفوق الأمني الإسرائيلي والاستقرار في الشرق الأوسط".

كما من المتوقع أن يناقش غانتس مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية الخطة الأمنية التي قام بإعدادها لهدوء طويل المدى في قطاع غزة وإعادة جنود الاحتلال الأسرى لدى حركة حماس، مع تقوية التحالف مع السلطة الفلسطينية.