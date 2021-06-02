مصدر قريب من حزب الله: صحة السيد نصر الله تتحسن مع الوقت

قال مصدر قريب من "حزب الله" اللبنانية، ، أن صحة أمينها العام، السيد حسن نصر الله، "تتحسن مع مرور الوقت"، وإنه مصاب بـ"حساسية موسمية"، وليس بفيروس "كورونا"، خلافا لما ذهب إليه أطباء ومحللون في وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي إطلالته التلفزيونية الأخيرة، يوم 25 مايو/ أيار الماضي، عاني السيد "نصر الله" من سعال لازمه خلال خطاب تجاوز الساعة ونصف الساعة.

ولم يخف السيد "نصر لله" توعكه صحيا، إذ قال في بداية خطابه بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، إنه كان يعاني من سعال شديد ويصعب عليه أن يخطب في الفترة الماضية، أي تزامنا مع تفجر الأوضاع في فلسطين، جراء اعتداءات إسرائيلية "وحشية"، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضح المصدر المقرب من "حزب الله"، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول: "ما كان يعاني منه السيد نصر الله حينما ظهر مؤخرا هو سُعال ناتج عن حساسية موسمية".

وأضاف "ليس مصابا بكورونا، على خلاف ما ذكره أطباء ومحللون في وسائل إعلام إسرائيلية".

وتابع: "لا يوجد قلق بشأن صحته، وهي تتحسن مع مرور الوقت.. وهذا النوع من العوارض مرتبط بموسم الإنفلونزا، وقد يصيب أي شخص في مثل هذا الوقت من السنة".