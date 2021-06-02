القرضاوي يغادر مشفاه بعد 6 أسابيع من إصابته بفايروس كورونا

غادر اليوم الأربعاء الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مشفاه، عقب نحو 6 أسابيع من إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وأفاد حساب القرضاوي (95 عاما) الموثق عبر تويتر بـ"خروجه من المستشفى ليستكمل الرعاية الطبية اللازمة في منزله".

وأضاف الحساب الذي يديره مكتبه: "يتقدم الشيخ القرضاوي وأسرته بالشكر والتقدير والدعاء للطواقم الطبية لجهودهم برعايته الطبية (..) ولجموع المسلمين في بقاع الأرض على سؤالهم ودعائهم".

بدوره، قال الشاعر عبد الرحمن يوسف نجل الشيخ القرضاوي عبر صفحته بفيسبوك: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا.. الوالد وصل إلى المنزل.. وسيستكمل العلاج بإذن الله".

وأضاف: "شكرا لكل من سأل واطمأن، ونسأل الله أن يتم نعمة الشفاء بفضل الله سبحانه وبدعاء المسلمين في العالم كله".

وفي 17 إبريل/ نيسان الماضي، أعلن مكتبه ونجله، إصابته بالفيروس، مؤكد أنه يتلقى "الرعاية الصحية".