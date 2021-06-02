أوغلو: على "إسرائيل" التخلي عن سياساتها الخاطئة إن كانت ترغب بعلاقات جيدة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أي كانت حكومة ستتشكل في "إسرائيل"، يجب عليها التخلي عن السياسات الخاطئة إن كانت ترغب في علاقات جيدة مع تركيا.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التوغولي روبرت دوسي، بالعاصمة أنقرة: "ليس المهم من سيشكل الحكومة في إسرائيل إنما المهم نوع السياسة التي ستتبعها، وأيا كان شكل الحكومة عليها التخلي عن السياسات الخاطئة في المقام الأول إن كانت ترغب في علاقات جيدة معنا".

وأكد تشاووش أوغلو، أنه يجب وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على الفلسطينيين، والتراجع عن الخطوات التي تستنزف حل الدولتين، والعودة إلى مباحثات السلام مجددا.

وأشار إلى استمرار "الحكومة الإسرائيلية" في إنشاء المستوطنات غير الشرعية، والسعي لسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، داعيا إياها للتراجع عن ذلك، والكف عن الإجراءات التي تستنزف الوضع السياسي للقدس.

وشدد على أن تراجع "إسرائيل" عن سياساتها الخاطئة سيساهم في تحسين علاقاتها مع دول كثيرة، وليس تركيا فحسب.

وأوضح أن النقاط التي تم ذكرها أعلاه هي ما ينتظره المجتمع الدولي كافة من "إسرائيل"، وليس تركيا فقط.