سعر صرف الدولار في السودان اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021

قفز سعر صرف الدولار في السودان، اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021، لدى البنك المركزي وبقي مستقرا في تعاملات السوق السوداء.

وفي البنك المركزي أيضا، زاد سعر اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، بينما تراجع الجنيه الإسترليني.

أما في السوق السوداء، فقد استقر الدولار وتراجعت العملات المرتبطة به، كالريال السعودي والدرهم الإماراتي، في حين زاد اليورو والإسترليني.

وزاد سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 425.22 جنيه للشراء و428.41 جنيه للبيع، مقابل 424.14 جنيه للشراء و427.32 جنيه للبيع، أمس.

وفي تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء) استقر سعر الدولار عند 485 جنيها.