سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاربعاء 2 مايو 2021

صعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 في السوق السوداء، واستقر في البنك المركزي.

ويتم تداول الدولار في السوق السوداء اللبنانية بسعر صرف يتراوح بين 13040 - 13090 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي مقابل "12880 - 12930" ليرة لكل دولار أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء، أعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ"منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار، دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها.