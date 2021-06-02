مفوض عام الاونروا يدعو "إسرائيل" إلى إلغاء إخلاء منازل أهالي الشيخ جراح

دعا فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، "إسرائيل" إلى وقف إخلاء منازل فلسطينية من أصحابها في حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة.

وقال لازاريني، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بختام زيارة أجراها إلى العائلات المهددة بالإجلاء من منازلها: "تواصل أونروا دعوة السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء الإخلاء".

وأضاف: "أدعو إلى وقف الإخلاء القسري، يجب وقف هذا الأمر، وأنا أثيره على كل المستويات، مع التأكيد على أن العائلات (المهددة بالطرد من منازلها) محمية بموجب القانون الدولي".

وأشار الى زيارته إلى العائلات المهددة بالطرد من منازلها في الشيخ جراح اليوم هي "لإظهار الدعم لها في وجه قرارات الاخلاء".

وتابع: "لقد شاهدت منزلا استولى مستوطن على نصفه، وهو مقسم إلى جزئين عائلة فلسطينية، وعائلة مستوطنين، هذا أمر مأساوي".

ولفت لازاريني إلى أن "عائلات اللاجئين، التي تعيش في الشيخ جراح، تخشى اليوم الذي يتم إجلائها من منازلها واستبدالها بمستوطنين".

وأشار إلى أن "8 عائلات فلسطينية تواجه خطر الإخلاء الفوري، ويتم فرض قيود على الدخول والخروج إلى الحي، والتواجد المتواصل للقوات الأمنية المسلحة تضع العائلات تحت ضغط هائل".

يذكر أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" أرجأت النظر في التماس ضد إخلاء 8 عائلات من منازلها إلى أجل لم تحدده، فيما علّق لازاريني قائلًا: "تم تأجيل الإخلاء، لكن لم يتم إلغاؤه".

وأضاف: "الإخلاء القسري للعائلات من منازلها هو مناقض للقانون الدولي".

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في حي "الشيخ جراح" خطر الإخلاء من منازلها التي تقيم فيها منذ عام 1956، لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وأدت قرارات الإخلاء إلى تصعيد الاحتجاجات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة.