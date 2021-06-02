النيرب: صرف مساعدة عاجلة لشركات الحج والعمرة المتضررة من العدوان الإسرائيلي

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في قطاع غزة محمود النيرب، اليوم الأربعاء، صرف مساعدة عاجلة لشركات الحج والعمرة المتضررة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بناءً على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية .

وناشد النيرب خلال اجتماع عقدته جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة مع وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبحضور كل من محمد سلامة مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف وذلك اليوم الأربعاء 2/6/2021م بمدينة غزة، وزير الإشغال العامة والإسكان بسرعة إعمار الشركات المتضررة من العدوان الإسرائيلي لأنها هي مصدر الرزق الوحيد لهم..

من ناحيته أوضح رئيس الجمعية عوض أبو مذكور بأن شركات الحج والعمرة تعرضت لأضرار نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، فقد تعرضت بعض الشركات إلى تدمير المقر بشكل كامل وبعضها إلى جزئي.

كما أوضح رئيس الجمعية بأن شركات الحج والعمرة بالمحافظات الجنوبية توقفت عن العمل بمجال الحج والعمرة بسبب وباء كورونا، مما ألحق ضرراً كبيراً بشركات الحج والعمرة.

بدوره أكد وزير الأشغال والإسكان وقوفه بجانب شركات الحج والعمرة، وتقديم كافة التسهيلات وتذليل المصاعب أمام الشركات، ومساعدتها والوقوف بجانبها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.