"القدس المفتوحة" وشركة "بال باي" توقعان اتفاقية لتسهيل تسديد الرسوم الجامعية

وقع رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، ومدير شركة "بال باي" السيد معاوية القواسمي، يوم الأربعاء الموافق ‏02‏/06‏/2021م، اتفاقية تعاون بين الجانبين لتسهيل تسديد الطلبة لرسوم التسجيل والمعاملات المالية من خلال المحفظة الإلكترونية والقنوات البنكية التابعة لشركة "بال باي".

ورحب أ. د. عمرو بوفد "بال باي" الضيف، وقال إن "هذه الاتفاقية تأتي إضافة للاتفاقية الموقعة بين الجامعة والشركة قبل (5) أعوام، والمتعلقة بتقديم خدمات تسديد الأقساط الجامعية عن طريق نظام "بال باي"، وأنه يتم تسديد الأقساط الجامعية من خلال تطبيق المحفظة الإلكترونية التابع لشركة "بال باي"، إضافة إلى خدمة تسديد الأقساط الجامعية من خلال القنوات البنكية للبنوك المتعاقدة مع "بال باي" وأي بنوك سيتم التعاقد معها مستقبلاً".

وجرى التوقيع في مكتب رئيس الجامعة بمدينة رام الله، بحضور: نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية د. عصام خليل، ومساعدي رئيس الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين، ولشؤون التكنولوجيا والإنتاج د. م. إسلام عمرو، ولشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام د. م. عماد الهودلي، ولشؤون المتابعة د. آلاء الشخشير. ومن "بال باي" حضر كل من السيد شفيق بالي مدير دائرة المبيعات، ونتالي زين مسؤولة التسويق، والسيد عبد حمايل مدير وحدة خدمات التجار.

كما عبر السيد القواسمي عن فخره لكون جامعة القدس المفتوحة من كبريات المؤسسات التعليمية في فلسطين، التي تنضم إلى نظام التسديد الإلكتروني التابع لـ(PalPay)، مضيفاً بأن الشركة تسعى لتشجيع المؤسسات كافة بالانضمام إلى شبكة التحصيل الإلكتروني. وأشار القواسمي إلى أن شركة (PalPay) تعمل حالياً على استقطاب أكبر عدد من الشركات والمؤسسات المزودة للخدمات، مثل مؤسسات الإقراض والاتصالات، والكهرباء، والمياه، وخدمات الإنترنت، والجامعات والمدارس وغيرها، لما فيه مصلحة للمواطن الفلسطيني لتسهيل تسديده كافة التزاماته المالية بكل سهولة وأمان.