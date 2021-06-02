ماتياس شمالي و نائبه يغادران قطاع غزة و لجنة الفصائل ترحب بمغادرتهما

غادر صباح اليوم الاربعاء كل من ماتياس شمالي وديفيد ديبول قطاع غزة، حيث اعلنت لجنة المتابعة للقوي وكافة القطاعات الشعبية والرسمية أنهما شخصين غير مرغوب بهما في قطاع غزة وكانا سببًا رئيسيًا في معاناة مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين والموظفين في القطاع.

و اكدت لجنة المتابعة على رفض عودتهما، كما طالبت المفوض العام للاونروا فليب لازاريني بضرورة تعيين مدير ونائب له يكونا على قدر المسؤولية بخدمة مليون و400 الف لاجئ فلسطيني في القطاع ويتفهما الحاجات الضرورية للاجئين والموظفين في قطاع غزة.

و اشارت اللجنة الى انها نتمسك بالاونروا واستمرار خدماتها لجموع اللاجئين أينما وجدوا الي ان يتم تطبيق القرار الاممي 194 بالعودة الي الديار .

و اعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن الغاء الفعالية التي كان من المقرر ان تكون صباح غد امام البوابة الغربية للوكالة للمطالبة برحيل مدير عمليات الوكالة ونائبه عن قطاع غزة بلا عودة.

كما اكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تقديمها الشكر والثناء لكل من بذل الجهد والعمل للضغط على المدير ونائبه لمغادره قطاع غزه وكجزء من المحاسبة على ما قاما به خلال ثلاث سنوات مضت من سوء إدارة وقهر وظيفي وتقليص للخدمات وظلم للاجئين والموظفين علاوة علي التصريحات الأخيرة لماتياس المشينة والسيئة التي ادلى بها دفاعًا عن الاحتلال واعتباره ان طائرات الاحتلال سددت ضربات دقيقه لقطاع غزه وتجاهل جرائم الاحتلال وما الحقه من قتل للأطفال والنساء والشيوخ ومن دمار وخراب وعدوان سافر ، فإلي الجحيم ماتياس ونائبه بلا عوده الي القطاع الصامد الصابر .