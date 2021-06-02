معروف: هناك توجه لإعادة افتتاح صالات الأفراح في القطاع بشرط !

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الأربعاء، أن هناك توجه لإعادة افتتاح قطاع صالات الأفراح، لكن القرار بحاجة لإيجاد آلية ضبط والتزام بالمحددات والإجراءات الاحترازية التي تضعها وزارة الصحة.

وقال معروف خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة"، أن قطاع غزة يشهد هذه المرحلة انحسار للموجة الثانية من فيروس كورونا وذلك بحسب الأرقام المسجلة للحالات المرضية والخطيرة والتي تحتاج لعناية طبية حرجة.

وأضاف :" فيما يتعلق بنسب تسجيل الإصابات وما يوحيه من مخاوف موجة ثالثة يأتي بسبب ما مر به قطاع غزة من عدوان صهيوني، وحالات المخالطة الكبيرة في مراكز الايواء وغيرها".

وأشار معروف إلى أن الجهات الحكومية أبقت على الإجراءات المتبعة السابقة وتحديداً على صعيد الأسواق وصالات الأفراح، وهذا لا يمنع عملية التقييم لمستجدات الحالة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح، نحاول قدر المستطاع أن نتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال هذه المرحلة في ظل ما تعانيه مستشفيات القطاع من نقص في المعدات والأسرة بعد العدوان الصهيوني.