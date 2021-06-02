الكنيست يصوت على انتخاب هيرتسوغ رئيس لكيان الاحتلال خلفا لرؤوف ريفلين

صوت الكنيست الصهيوني على انتخاب زعيم حزب العمل السابق يتسحاق هرتسوغ لمنصب رئيس الكيان خلفا لرؤوفين ريفلين.

وسيصبح هرتسوغ (60 عاما)، وهو زعيم سابق للمعارضة والمدير الحالي لـ"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، الرئيس الـ11 لكيان الاحتلال ، بعد أن أدلى 87 من أصل نواب الكنيست الـ120 أصواتهم له في تصويت سري نظم اليوم الأربعاء.

وحصلت منافسة هرتسوغ في التصويت، الناشطة الاجتماعية مريام بيريتز، على 27 صوتا فقط.

وأعلن هرتسوغ في كلمة ألقاها عقب انتخابه أنه "سيخدم المجتمع الإسرائيلي ككل"، متعهدا بـ"بناء جسور داخل المجتمع ومع الجالية" والتشجيع على تطور مشاريع الأعمال ومكافحة معاداة السامية والكراهية تجاه الكيان و"الحفاظ على أسس ديمقراطيتنا".

ويعرف هرتسوغ، وهو نجل رئيس الكيان السادس حاييم هرتصوغ، بدعمه لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس مبدأ حل الدولتين.

وسيتولى هرتسوغ منصب رئيس الكيان الصهيوني لمدة سبع سنوات.