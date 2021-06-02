هل بحر غزة آمن للسباحة بعد ضخ مياه الصرف الصحي؟

قال رئيس قسم الصحة الوقائية ببلدية غزة المهندس محمد العشي اليوم الأربعاء 2/6/2021، أن بلدية غزة ستشرع اليوم وغداً بأخذ عينات من بحر قطاع غزة لفحصها وتقييمها مع الجهات المختصة وسلطة جودة البيئة لإبلاغ المواطنين إذا ما كان البحر أمناً للمواطنين وخاصة بعد ضخ كميات من مياه الصرف الصحي للبحر بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال العشي خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" :"إن صحة المواطن مهمة بالنسبة لنا فإذا كانت النتائج جيدة والبحر آمن يمكن ابلاغ المواطنين"، موضحاً أنه وقت ضخ مياه صرف صحي تم ابلاغ المواطن .

وتابع: "لا نقول أن السباحة مسموحة كون أن القرار سيكون بعد صدور النتائج" ، موضحاً أنه وبمجرد عودة الكهرباء توقفنا عن ضخ مياه الصرف الصحي في البحر .

وأشار إلى أن وبمجرد انقطاع التيار الكهربائي لم يتسن تحويل المياه العادمة لمحطة المعالجة قبل ضخها للبرح وتم ضخ المياه العادمة مباشرة الى البحر مما تسبب بثلوث مياه البحر.